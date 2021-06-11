«Держит под пятой»: американцы оценили ответ Путина на выпад Байдена

https://static.news.ru/photo/3204fc9c-0822-11eb-a3fd-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Посетители сайта Fox News оценили ответ президента России Владимира Путина, который он дал на выпад своего американского коллеги Джо Байдена. По мнению пользователей, руководитель РФ не испытывает пиетета перед американским президентом.

В марте во время одного из интервью Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина «убийцей». В свою очередь, в ходе интервью с NBC Путин сообщил, что не удивлён высказыванием коллеги. Сам он сравнил Байдена с его предшественником Дональдом Трампом и отметил, что действующий глава Белого дома является карьерным политиком, практически всю взрослую жизнь работающим в данной сфере, в то время как Трамп — «экстраординарная личность и талантливый человек».

По мнению пользователей, Путину очевидно , что Байден — «слабак», а все попытки демократов доказать сговор России и Байдена не привели к успеху.

Путин нанёс превентивный удар по Байдену перед встречей, — заявил один из читателей сайта.

Путин запросто проглотит Байдена. А потом, смеясь, покинет переговорную, — вторил ему другой пользователь.

Очевидно, что президент России не уважает Байдена, и с ним согласна половина нашей страны; Путин держит Байдена прямо там, где ему и нужно — под своей пятой, — поделились мнением другие участники дискуссии.

Также пользователи отметили, что своим высказыванием о «карьерном политике» Путин намекнул на «способности» Байдена подниматься по лестнице. При этом личность и способности Трампа в политике американцы оценили гораздо выше.

Байден лишь подчиняется своему начальству. Трамп сам принимает важные решения. С точки зрения рынка Байден подходит на должность менеджера, исполнителя, а Трамп способен основать бизнес и быть руководителем, — отметил один из пользователей.

Саммит Путина и Байдена пройдет в швейцарской Женеве 16 июня. Совместное мероприятие лидеров двух стран станет первым после вступления Байдена в должность.