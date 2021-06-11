Раскрыта причина отказа Байдена от общей пресс-конференции с Путиным

https://static.news.ru/photo/180dcefe-cba4-11eb-9799-96000091f725_660.jpg Фото: johnsonderman_flickr.com

В Белом доме не захотели проводить совместную пресс-конференцию президента из-за неудачного опыта Дональда Трампа на саммите в 2018 году, сообщила газета New York Times.

По версии издания, три года назад бывший президент США поставил под сомнение результаты расследования американской разведки о вмешательстве Москвы в выборы президента США. Многие политики посчитали, что это было одно из самых позорных выступлений американского президента. В Белом доме опасаются, что выступление Байдена также может пройти неудачно.

Как сообщает издание, российская сторона поддерживала идею совместной пресс-конференции, но «представители из администрации Байдена помнят о том, как Путин превзошёл Трампа в Хельсинки», и поэтому отказались.

Политолог Владимир Корнилов согласился с версией издания. Байден действительно мог спасовать перед Путиным, поэтому он отказался от диалога с прессой.

Путин опытный переговорщик, опытный политик. Куда уж до него Байдену... — сказал эксперт.

По мнению аналитика, Байден не хочет попасть в лужу на встрече с Путиным. А «лужей» там будет считаться всё, что угодно. Лидер США рос в эпоху наших генеральных секретарей, он умеет «только читать по бумажке». Путин же из другого поколения, где любят экспромт, резюмирует Корнилов.

Саммит Путина и Байдена пройдет в швейцарской Женеве 16 июня. Совместное мероприятие лидеров двух стран станет первым после вступления Байдена в должность.

Как ранее писал NEWS.ru, Дмитрий Песков считает, что отсутствие планов провести совместную пресс-конференцию глав РФ и США — Владимира Путина и Джо Байдена — по итогам переговоров в Женеве 16 июня не говорит о невысоких ожиданиях от этой встречи.