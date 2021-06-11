Песков оценил отказ от совместной пресс-конференции Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/a34dc074-cb76-11eb-997e-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отсутствие планов провести совместную пресс-конференцию глав РФ и США — Владимира Путина и Джо Байдена — по итогам переговоров в Женеве 16 июня не говорит о невысоких ожиданиях от этой встречи, передаёт ТАСС слова пресс-секретаря руководителя России Дмитрия Пескова.

Нет, абсолютно не говорит, — ответил представитель Кремля на вопрос, говорит ли отказ от идеи совместного выхода Путина и Байдена к прессе о невысоких ожиданиях касательно результатов саммита.

Песков добавил, что отдельные пресс-конференции — это традиция властей США. Он отметил, что Путин после переговоров «выйдет к кремлёвскому пулу и другим СМИ».

Двусторонний саммит Россия — США пройдёт на женeвской вилле Ла Грaнж 16 июня. Уже в пятницу, 11 июня, парк вокруг здания оцепили колючей проволокой, а жителям города рекомендовали 16 июня работать из дома.

Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что Путин едет в Женеву на встречу с президентом США Джо Байденом, поскольку проведения саммита требует «плохое состояние отношений» между США и РФ.