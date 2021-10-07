Демократы и республиканцы в Сенате США договорились по госдолгу

Демократы Сената Конгресса США приняли предложение лидера республиканцев Митча Макконнелла по теме госдолга. Он согласился c тем, что необходимо на два месяца поднять потолок госдолга на сумму, которая необходима для покрытия текущих расходов. Об этом сообщает газета The Hill.

Макконнелл считает , что эта сделка даст объединенному демократическому правительству достаточно времени для принятия отдельного законодательства об ограничении задолженности. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер в ближайшее время должен официально объявить об этом решении.

Палата представителей в конце сентября утвердила проект об отмене потолка госдолга, на котором настаивает Минфин США, однако в сенате оппозиция из Республиканской партии не сходится с демократами по пунктам законопроекта.

Президент США Джо Байден попросил Конгресс поднять потолок госдолга. При этом он заявил, что не может гарантировать, что в стране не объявят дефолт. Политик считает, что в этом случае статус доллара как мировой резервной валюты пошатнётся, кредитный рeйтинг США снизится, а доходность по облигациям госдолга вырастет, то есть стране придётся платить больше за привлечение новых денег.

Байден призвал своих политических оппонентов — рeспубликанцев — перестать «играть в русскую рулетку» с американской экономикой, противодействуя поднятию кoнгрессом потолка государственного долга и ставя тем самым страну под угрозу дефолта. Виноваты в этом будут рeспубликанцы.