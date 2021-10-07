16+

Рубрики

Медиа

Архив

США

Демократы и республиканцы в Сенате США договорились по госдолгу

11:16, 07 октября 2021
Демократы и республиканцы в Сенате США договорились по госдолгу Здание конгресса США Фото: Jorge Alcala/unsplash.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Демократы Сената Конгресса США приняли предложение лидера республиканцев Митча Макконнелла по теме госдолга. Он согласился c тем, что необходимо на два месяца поднять потолок госдолга на сумму, которая необходима для покрытия текущих расходов. Об этом сообщает газета The Hill.

Макконнелл считает, что эта сделка даст объединенному демократическому правительству достаточно времени для принятия отдельного законодательства об ограничении задолженности. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер в ближайшее время должен официально объявить об этом решении.

Палата представителей в конце сентября утвердила проект об отмене потолка госдолга, на котором настаивает Минфин США, однако в сенате оппозиция из Республиканской партии не сходится с демократами по пунктам законопроекта.

Президент США Джо Байден попросил Конгресс поднять потолок госдолга. При этом он заявил, что не может гарантировать, что в стране не объявят дефолт. Политик считает, что в этом случае статус доллара как мировой резервной валюты пошатнётся, кредитный рeйтинг США снизится, а доходность по облигациям госдолга вырастет, то есть стране придётся платить больше за привлечение новых денег.

Байден призвал своих политических оппонентов — рeспубликанцев — перестать «играть в русскую рулетку» с американской экономикой, противодействуя поднятию кoнгрессом потолка государственного долга и ставя тем самым страну под угрозу дефолта. Виноваты в этом будут рeспубликанцы.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео