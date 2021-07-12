США разрешили себе до 2023 года набирать госдолг без всяких ограничений

Палата представителей США (нижняя палата конгресса) дала разрешение американскому правительству набирать долги без всяких ограничений. Потолок госдолга отменён до конца 2022 года. Теперь законопроект должен одобрить сенат (верхняя палата), после чего его отправят на подпись президенту США Джо Байдену.

Однако в сенате ему не хватает поддержки из-за республиканцев, которые не согласны с таким положением вещей. Он и в палате представителей едва проскочил. В итоге за проголосовали 219 конгрессменов, 212 — высказались против​​​. Если инициатива всё-таки будет одобрена, отмена потолка госдолга будет действовать до 16 декабря 2022 года.

Минфин страны предупредил сенаторов конгресса, что в ближайшее время необходимо либо повысить потолок госдолга либо отменить этот потолок вообще. Если сенат на это не пойдёт, то страну будет ждать дефолт.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ситуация может привести к «немыслимому». Главным последствием, по её мнению, станет дефолт по государственным платёжным обязательствам и такой исход закончится рецессией.