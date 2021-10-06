Экономист назвал дефолт в США «старой и смешной» историей

Дефолт в США из-за отказа властей увеличить потолок госдолга — «старая и смешная история», заявил NEWS.ru доцент РАНХиГС, экономист и аналитик Николай Кульбака. Эксперт счёл подобные размышления «риторической фразой, означающей необходимость договориться» по этому вопросу. Собеседник подчеркнул, что похожая ситуация повторяется при каждом президенте США.

Он отметил, что смысл дискуссий в Вашингтоне «очень простой» — увеличение потолка госдолга требует согласованного документа от Конгресса, и обе партии — республиканцы и демократы — должны в этом участвовать. Вот они и договариваются, это неизбежный процесс, а его оттягивание идёт до того момента, насколько это политически возможно.

Проблемы госдолга для США не существует, она упирается в возможность Белого дома обслуживать его. Представьте себе, что у вас есть кредит. И с кредитом не будет проблем ровно до тех пор, пока у вас нет сложностей с выплатой процентов. У Соединённых Штатов с этим проблем нет, потому что они сами эмитируют ту валюту, в которой выдан кредит, а проценты по их кредитам очень низкие, — резюмировал Кульбака.

Ранее президент США Джо Байден призвал Конгресс поднять потолок госдолга. При этом он заявил, что не может гарантировать, что в стране не объявят дефолт. Политик считает, что в этом случае статус доллара как мировой резервной валюты пошатнётся, кредитный рeйтинг США снизится, а доходность по облигациям госдолга вырастет, то есть стране придется платить больше за привлечение новых денег.

Байден призвал своих политических оппонентов — рeспубликанцев — перестать «играть в русскую рулетку» с американской экономикой, противодействуя поднятию Кoнгрессом потолка государственного долга и ставя тем самым страну под угрозу дефолта. Виноваты в этом будут рeспубликанцы.

Палата представителей в конце сентября утвердила проект об отмене потолка госдолга, на котором настаивает Минфин США, однако в сенате оппозиция из Республиканской партии не сходится с демократами по пунктам законопроекта.

Если решение не примут, США грозит дефолт. Министр финансов Джанет Йеллен в четверг ещё раз припугнула сенаторов, что любой дефолт по долгу США нанесёт непоправимый ущерб, также возможны финансовый кризис и рецессия.