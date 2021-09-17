Минфин США предупредил о «немыслимом» дефолте в стране

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что, если потолок государственного долга не удастся повысить, то ситуация может привести к «немыслимому». Главным последствием, по её мнению — дефолт по государственным платёжным обязательствам. В Белом доме уже предупредили, что такой исход закончится рецессией. Об этом сообщает Reuters.

При этом председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл назвал меры, которые ФРС готова принять в случае такого сценария «отвратительными», но необходимыми. Пакет мер в случае дефолта предполагает ежедневный контроль над выплатами по займам Министерством финансов, где приоритет будет отдан основному долгу и лишь потом — при дополнительном рассмотрении — процентам по ним.

По мнению представителей ФРС, участие Казначейства США в банковских операциях по дефолтным облигациям станет обязательным, а заёмщикам кредитных организаций в обязательном порядке будут предоставлены так называемые «каникулы».

Йеллен отметила, что времени для принятия решения по потолку госдолга крайне мало — до конца октября.

Ранее стало известно, что план президента США Джо Байдена по развитию инфраструктуры в стране может привести к увеличению госдолга Соединённых Штатов на 16,4% и к снижению ВВП почти на 5% к 2050 году. Всего на реализацию инициативы главы государства планируется потратить $3,5 трлн.