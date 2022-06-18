«Да, всё сходится»: в США высмеяли Байдена после ответа Путина об инфляции Американцы согласились с ответом Путина Байдену на обвинения в инфляции

Фото: Biden Campaign Video Feed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Пользователи соцсетей в США прокомментировали ответ российского президента Владимира Путина американскому коллеге Джо Байдену на обвинения в инфляции. Речь идёт о фразе российского лидера с Петербургского международного экономического форума, которую разместил в Twitter один из пользователей, пишут «Известия».

Концепция «путинской инфляции» на Западе рассчитана на тех, кто не умеет читать и писать, — сказал Владимир Путин.

С этим согласились большинство комментаторов. «Правильно. И на отсутствие критического мышления тоже», «Он прав, ты знаешь», «К сожалению, есть много образованных неграмотных людей, которые считают, что Путин вызвал все проблемы», пишут пользователи.

Раскритиковал американцы и самого Байдена, рейтинг которого на фоне сложившейся экономической ситуации непрерывно падает.

Камала: не умеет читать. Байден: не умеет писать (без плагиата). Да, всё сходится, — с юмором отреагировал один из участников обсуждения.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что термин «путинская инфляция», который сейчас применяется на Западе для оправдания экономических неурядиц, — глупость.