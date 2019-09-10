https://static.news.ru/photo/2d3a13dc-d3fd-11e9-ba7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: CIA/Global Look Press

Центральное разведывательное управление Соединённых Штатов сообщило, что информация об эвакуации американского шпиона из РФ из-за действий президента Дональда Трампа является ложной.

По данным ведомства, глава государства каждый день имеет доступ к «деликатной информации» и его ошибка не могла стать причиной операции, передаёт Fox News .

Как ранее писал News.ru, государственный секретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео заявил, что информация о шпионе США, отозванном из России, имеет множество фактических ошибок.

9 сентября CNN со ссылкой на источники в разведывательных ведомствах США сообщал, что в 2017 году из российской столицы был вывезен один из лучших агентов, работавший в Кремле. Это известие прокомментировал американский лидер Дональд Трамп. Он заявил, что ничего об этом не знает, но верит ЦРУ, которое назвало информацию «неточной».