https://static.news.ru/photo/625535bc-d3fb-11e9-b8ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Camilo Freedman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Государственный секретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео заявил, что информация о шпионе США, отозванном из России, имеет множество фактических ошибок.

По его словам, он читал публикации и они во многом ошибочны, передаёт ТАСС .

И вам следует знать: как бывший директор ЦРУ я нечасто говорю о таких вещах, лишь в тех случаях, когда нечто, на мой взгляд, создаёт угрозу людям или когда публикации столь безобразны, что создают невероятный риск США, — подчеркнул он.

Политик добавил, что не будет больше комментировать эту тему, так как ЦРУ сделало советующее заявление.

Ранее News.ru сообщал, что в Управлении делами президента прокомментировали сообщение «об эвакуации из России шпиона США». Там отметили — названный информатор ЦРУ не был сотрудником российского ведомства.