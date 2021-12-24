Четыре человека пострадали при стрельбе в пригороде Чикаго

В США четыре человека пострадали в результате перестрелки в торговом центре в пригороде Чикаго. Об этом сообщили в полиции.

Инцидент произошёл в пригороде Чикаго Оук-Брук.

Два человека, которые были знакомы, открыли стрельбу друг по другу в одном из коридоров торгового центра. Несколько человек пострадали, — сообщили в местной полиции.

По словам правоохранителей, в больницу доставлены четверо пострадавших. Среди них, предположительно, есть один из стрелявших. Второй стрелок задержан. Жизни пострадавших ничто не угрожает.

Полиция проверяет торговый центр на случай, если там скрываются другие преступники. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба в Курской области, ранены пять охранников. По одной из версий, причиной случившегося мог стать конфликт посетителей и охраны.