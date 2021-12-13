Пять человек пострадали во время перестрелки у клуба в Курске

Неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба в Курске, ранены пять охранников. По одной из версий, причиной случившегося мог быть конфликт посетителей и охраны несколькими днями ранее, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местного УМВД.
Инцидент
Предварительно установлено, что в результате словесного конфликта молодой человек произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону работников службы охраны. В результате ранены пять охранников. <...> подозреваемый скрылся с места происшествия, предположительно на автомобиле, — говорится в сообщении.