Пять человек пострадали во время перестрелки у клуба в Курске

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Мотивом нападения на женский монастырь в Серпухове, по предварительным данным, стала личная неприязнь бывшего ученика церковно-приходской школы при религиозном учреждении к педагогам, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Предварительно, в результате инцидента пострадали восемь человек, среди них семь детей, нападавший погиб.

По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений, — сказал собеседник агентства. Источник отметил, что юноша подвергался буллингу в период...