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Происшествия

Пять человек пострадали во время перестрелки у клуба в Курске

10:29, 13 декабря 2021
Пять человек пострадали во время перестрелки у клуба в Курске Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба в Курске, ранены пять охранников. По одной из версий, причиной случившегося мог быть конфликт посетителей и охраны несколькими днями ранее, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местного УМВД.

Инцидент произошёл около 23 часов 12 декабря, на место происшествия были направлены наряды полиции и Росгвардии. Пострадавшие госпитализированы, ведётся розыск стрелявшего.

Предварительно установлено, что в результате словесного конфликта молодой человек произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону работников службы охраны. В результате ранены пять охранников. <...> подозреваемый скрылся с места происшествия, предположительно на автомобиле, — говорится в сообщении.

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