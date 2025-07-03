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03 июля 2025 в 11:43

Вашингтон приостановил поставки Киеву ракет для гибридных систем ПВО

США приостановили поставки Украине ракет «воздух — воздух» AIM-9M Sidewinder

Фото: Airman 1st Class Cydney Lee/Keystone Press Agency/Global Look Press

США приостанавливают поставки Украине в том числе ракет «воздух — воздух» AIM-9M Sidewinder, пишет портал War Zone со ссылкой на отставного украинского офицера. Уточняется, что украинские военные используют эти ракеты в гибридных системах ПВО FrankenSAM.

Ранее CBS News со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что США приостановили поставки вооружений не только Украине. По данным канала, приоритета в получении американской военной помощи лишились и другие страны. Заместитель пресс-секретаря вашингтонской администрации Анна Келли пояснила, что решение принято в рамках политики «Америка прежде всего», чтобы гарантировать приоритет национальных интересов США.

Накануне, 2 июля, стало известно, что США временно прекратили поставки вооружений и боеприпасов Украине. Это решение было принято руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби на фоне обеспокоенности по поводу сокращения арсеналов.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад не контролирует поставки вооружений украинской стороне. По словам дипломата, между Киевом и Брюсселем не было никаких контрактных обязательств. Поставки она расценила как инициативу в рамках гибридной войны с Россией.

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