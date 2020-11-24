Будущий глава Госдепа рассказал о своём сбежавшем из России дедушке

https://static.news.ru/photo/f64ee1ba-2efd-11eb-9bef-fa163e074e61_660.jpg Энтони Блинкен Фото: wikimedia.org

Кандидат на должность главы Госдепартамента США Энтони Блинкен, выдвинутый на эту должность избранным президентом страны Джо Байден, рассказал о своём дедушке Морисе Блинкене, который был вынужден в своё время бежать из России в Америку.

В эфире телеканала CNN он сообщил , что деду пришлось покинуть Россию из-за событий, происходивших в ней в начале XX века. По его словам, США стали для его семьи «последней и лучшей надеждой».

Мой дед Морис Блинкен бежал от погромов из России и начал новую жизнь в Америке, — заявил он.

Блинкен также рассказал, что супруга его отца, служившего в американской армии в годы Второй мировой войны, сбежала из коммунистической Венгрии. После этого она помогала попасть в Штаты другим беженцам. А его отчим Самуэль Пизар в своё время был схвачен нацистами и брошен в один из концлагерей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предложит Энтони Блинкена на должность главы Госдепартамента и Джейка Салливана на пост советника по национальной безопасности. Об этом рассказал представитель штаба кандидата от демократов Эндрю Бейтс.



