Байден выбрал госсекретаря и советника по нацбезопасности

https://static.news.ru/photo/641f4a6a-2db7-11eb-a25e-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Biden Transition via CNP/Consolidated News Photos/Global look Press

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предложит Энтони Блинкена на должность главы Госдепартамента и Джейка Салливана на пост советника по национальной безопасности. Об этом рассказал представитель штаба кандидата от демократов Эндрю Бейтс.

Джо Байден выбрал опытных, проверенных кризисами лидеров в свою команду по национальной безопасности и внешней политике: Тони Блинкен — госсекретарь, Алехандро Майоракс — МВБ (Министерство внутренней безопасности), посол Линда Томас-Гринфилд — постпред США при ООН, экс-госсекретарь Джон Керри — климат, Джейк Салливан — советник по нацбезопасности, — написал Бейтс на своей странице в Twitter.

NEW: @JoeBiden names experienced, crisis-tested leaders to his national security and foreign policy team:



-Tony Blink, SoS

-Alejandro Mayorkas, DHS

-Amb. Linda Thomas-Greenfield, USUN

-Fmr SoS John Kerry, Climate

-Avril Haines, USUN

-Jake Sullivan, NSA https://t.co/u8JmKXOUwq — Andrew Bates (@AndrewBatesNC) November 23, 2020

Как писал NEWS.ru, для России назначение Энтони Блинкена на должность госсекретаря означает возвращение Вашингтона к системе контроля над вооружениями, но усиление противостояния на других фронтах.

В США 3 ноября прошли президентские выборы, официальные результаты которых до сих пор не объявлены. По предварительным данным, лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден, он значительно обходит действующего президента Дональда Трампа, баллотирующегося на второй срок. Согласно американским СМИ, Байден уже получил необходимый минимум голосов, чтобы одержать победу на выборах.