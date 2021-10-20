Более заразный «дельта»-штамм коронавируса появился в США

Медики Соединённых Штатов зафиксировали появление нового варианта «дельта»-штамма коронавируса — AY4.2, сообщила глава Центра по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) Рошель Валенски. Накануне в Великобритании сообщали, что эта мутация вируса может быть более заразна, чем доминирующая сейчас. Об этом пишет РИА Новости.

По мере распространения вируса продолжают появляться новые варианты. Особенное внимание в последнее время привлекает вариант AY4.2, который был недавно выявлен в Великобритании и является подвидом штамма «дельта», — сказала она.

По её словам, появление этого варианта «периодически» фиксируется в США, однако учёные пока не отмечают увеличения его числа или появления кластеров. Кроме того, сейчас нет информации, что эта вариация подрывает эффективность вакцины или медикаментов, которые применяют для лечения COVID-19. Основным штаммом в США всё ещё остаётся «дельта» — на него приходится 99,7% выявленных случаев заболевания.

Ранее стало известно, что вариант AY.4.2 может быть на 10–15% заразнее обычного «дельта»-штамма, доминирующего сейчас. На него приходится почти 10% всех зарегистрированных случаев заражения в Великобритании.

Также зарождение этим штаммом выявили в Израиле у ребёнка, который вернулся из другой страны. Пациента протестировали в аэропорту и поместили в изоляцию, он ни с кем не общался.