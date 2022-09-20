Блинкен заявил о приверженности США миру между Ереваном и Баку Госсекретарь Блинкен: США привержены миру между Арменией и Азербайджаном

Фото: IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов сделать все для урегулирования разногласий между Арменией и Азербайджаном. Он выступил перед встречей главы МИД Армении Арарата Мирзояна с его азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости.

Мы воодушевлены тем фактом, что бои прекратились и за последние несколько дней не было новых военных действий, — подчеркнул госсекретарь.

По его словам, он имеет заверения, данные лидерами двух стран, в их готовности к миру. Лучшим путем его достижения Блинкен назвал «решительное и настойчивое дипломатическое взаимодействие».

Противоречия между Арменией и Азербайджаном не имеют военного решения. Но есть, как мне кажется, путь к устойчивому миру, который разрешает противоречия путем дипломатии, — сказал госсекретарь.

Ранее стало известно, что в Нью-Йорке началась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении, а также Энтони Блинкена. Встреча проходит по инициативе американской стороны.