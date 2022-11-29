Блинкен: НАТО увеличит свое присутствие от Черного до Балтийского моря

Фото: uillaume Payen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Энтони Блинкен

Североатлантический альянс увеличит свое присутствие от Черного до Балтийского моря, заявил на пресс-конференции в Бухаресте госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, которые приводит ТАСС, Черноморский регион имеет стратегическое значение для НАТО.

Мы будем усиливать присутствие НАТО от Черного до Балтийского моря. И в рамках этих усилий мы постоянно работаем друг с другом, а также с НАТО, — сказал Блинкен.

Ранее Euractiv сообщил со ссылкой на источник в НАТО, что глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и председатель Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр в ходе недавних контактов договорились соблюдать осторожность в Черном море «во избежание инцидентов». По информации издания, речь в том числе идет о том, чтобы между кораблями РФ и НАТО сохранялось достаточное расстояние. В Минобороны России данную информацию не прокомментировали.

Отмечается, что некоторые члены Альянса из Восточной Европы высказали сомнения относительно подобных контактов между военными, другие участники Блока указали, что поддержание такого канала коммуникаций «входит в обязанности Бауэра».

По информации издания, среди членов НАТО нет единства в отношении складывающейся сейчас ситуации, группа государств — членов Альянса из Восточной Европы, Скандинавии, бывшей Югославии, а также Великобритания поддерживают подход, при котором выигрыш одной стороны будет равен проигрышу другой, тогда как США, Турция, Франция, Италия и Греция «более сдержанны в этом отношении». В сообщении говорится, что Германия на протяжении последних лет не проявляет активности в НАТО, выполняя лишь финансовые обязательства.