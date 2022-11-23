Euractiv: Россия и НАТО договорились соблюдать осторожность в Черном море

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Глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в ходе недавних контактов договорились соблюдать осторожность в Черном море «во избежание инцидентов», сообщает издание Euractiv со ссылкой на источник в Альянсе. Речь в том числе идет о том, чтобы между кораблями РФ и НАТО сохранялось достаточное расстояние.

Источник издания отметил, что некоторые члены Альянса из Восточной Европы высказали сомнения относительно подобных контактов между военными. Другие участники блока указали, что поддержание такого канала коммуникаций «входит в обязанности Бауэра».

Euractiv также отмечает, что среди членов НАТО нет единства в отношении складывающейся сейчас ситуации. По его данным, группа государств — членов Альянса из Восточной Европы, Скандинавии, бывшей Югославии, а также Великобритания поддерживают подход, при котором выигрыш одной стороны будет равен проигрышу другой, тогда как США, Турция, Франция, Италия и Греция «более сдержаны в этом отношении». Что касается Германии, то она на протяжении последних лет не проявляет активности в НАТО, выполняя финансовые обязательства, но не высказывая своего мнения.

Ранее Министерство обороны Великобритании предположило, что влияние России в акватории Черного моря может быть существенно ослаблено после демонстрации способности Украины угрожать Новороссийску. Кроме того, представители британского Минобороны считают, что российские суда в Черном море испытывают трудности после ударов беспилотников по Севастополю, в связи с чем они и были перевезены в Новороссийск. Минобороны России эту информацию не подтверждает.