Военэксперт раскрыл, как ВСУ будут атаковать Россию новым дроном «Урсула»

Вооруженные силы Украины планируют использовать надводный дрон «Урсула» для атак на корабли Черноморского флота России, заявил NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, не исключены и нападения на гражданские суда в акватории Черного моря.

«Урсула» будет применяться в Черном море, естественно, против наших кораблей, в том числе против Черноморского флота. К сожалению, возможно, она будет применяться и против гражданских кораблей, — пояснил Кнутов.

Он отметил, что российские военные уже отрабатывают методы противодействия подобным угрозам. В частности, по его словам, специальные подразделения с использованием дронов успешно выявляют и уничтожают украинские безэкипажные катера в Черном море.

У нас сейчас появился достаточно интересный опыт противодействия безэкипажным катерам ВСУ. Бригада «Эспаньола» создала подразделение, которое несет дежурство с помощью дронов в Черном море и при появлении безэкипажных катеров атакует и уничтожает их. На мой взгляд, есть смысл иметь небольшие группы дроноводов, как на боевых кораблях, так и на гражданских кораблях, либо гражданские корабли должны сопровождать боевые корабли, — резюмировал Кнутов.

Ранее стало известно, что украинская компания NoviTechNe представила беспилотный надводный аппарат Ursula. Отмечается, что он способен в варианте дрона-матки переносить малые ударные дроны.