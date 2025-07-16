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Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 14:58

Военэксперт раскрыл, как ВСУ будут атаковать Россию новым дроном «Урсула»

Военэксперт Кнутов: ВСУ могут атаковать Черное море дроном «Урсула»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины планируют использовать надводный дрон «Урсула» для атак на корабли Черноморского флота России, заявил NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, не исключены и нападения на гражданские суда в акватории Черного моря.

«Урсула» будет применяться в Черном море, естественно, против наших кораблей, в том числе против Черноморского флота. К сожалению, возможно, она будет применяться и против гражданских кораблей, — пояснил Кнутов.

Он отметил, что российские военные уже отрабатывают методы противодействия подобным угрозам. В частности, по его словам, специальные подразделения с использованием дронов успешно выявляют и уничтожают украинские безэкипажные катера в Черном море.

У нас сейчас появился достаточно интересный опыт противодействия безэкипажным катерам ВСУ. Бригада «Эспаньола» создала подразделение, которое несет дежурство с помощью дронов в Черном море и при появлении безэкипажных катеров атакует и уничтожает их. На мой взгляд, есть смысл иметь небольшие группы дроноводов, как на боевых кораблях, так и на гражданских кораблях, либо гражданские корабли должны сопровождать боевые корабли, — резюмировал Кнутов.

Ранее стало известно, что украинская компания NoviTechNe представила беспилотный надводный аппарат Ursula. Отмечается, что он способен в варианте дрона-матки переносить малые ударные дроны.

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Черное море
корабли
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