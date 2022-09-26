Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская область никогда не признают российскими, заявил в интервью телеканалу CBS госсекретарь США Энтони Блинкен. По его мнению, за Киевом остаются все права, чтобы вернуть эти территории.

Эти регионы никогда не будут признаны российскими. У украинцев есть все права вернуть их, сказал Блинкен.

21 сентября он отмечал, что США никогда не пойдут на признание результатов референдумов на подконтрольных России территориях Украины. Тогда Блинкен заявил, что если Москва заявит о присоединении вышеназванных территорий, Вашингтон откажется признавать итоги референдумов.

Американский президент Джо Байден в свою очередь назвал проводимые плебисциты «фикцией». По его словам, Вашингтон никогда не сочтет правомерным присоединение к России территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Российские референдумы — это фикция, ложный предлог для попыток аннексии частей Украины силой, что является вопиющим нарушением международного права, в том числе Устава Организации Объединенных Наций, — заявил Байден.

Тогда же американский лидер пригрозил Москве «суровыми санкциями» в ответ на референдумы, проходящие в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях Украины. Уточнялось, что рестрикции ужесточат и союзники Вашингтона.