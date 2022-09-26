Блинкен: Донбасс, Запорожье и Херсонщина никогда не будут российскими

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская область никогда не признают российскими, заявил в интервью телеканалу CBS госсекретарь США Энтони Блинкен. По его мнению, за Киевом остаются все права, чтобы вернуть эти территории.

Эти регионы никогда не будут признаны российскими. У украинцев есть все права вернуть их, — сказал Блинкен.

21 сентября он отмечал, что США никогда не пойдут на признание результатов референдумов на подконтрольных России территориях Украины. Тогда Блинкен заявил, что если Москва заявит о присоединении вышеназванных территорий, Вашингтон откажется признавать итоги референдумов.

Американский президент Джо Байден в свою очередь назвал проводимые плебисциты «фикцией». По его словам, Вашингтон никогда не сочтет правомерным присоединение к России территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Российские референдумы — это фикция, ложный предлог для попыток аннексии частей Украины силой, что является вопиющим нарушением международного права, в том числе Устава Организации Объединенных Наций, — заявил Байден.

Тогда же американский лидер пригрозил Москве «суровыми санкциями» в ответ на референдумы, проходящие в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях Украины. Уточнялось, что рестрикции ужесточат и союзники Вашингтона.