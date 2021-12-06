Белый дом объявил о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады — 2022 в Китае

Соединённые Штаты Америки объявляют дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине из-за нарушения прав человека властями КНР, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Американские спортсмены примут участие в соревнованиях, но страна не станет отправлять официальную делегацию на Олимпиаду и Паралимпиаду, передаёт РИА Новости.

Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Джо Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на зимнюю пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года, — сказала Псаки.

По её словам, это решение не скажется на спортсменах, которые получат полную поддержку со стороны властей. Однако руководство США решило «не вносить свой вклад в фанфары вокруг предстоящих игр».

О том, что США готовят бойкот Олимпийских игр — 2022 в Китае, 6 декабря сообщил телеканал CNN. Это не первый призыв к бойкоту Олимпиады. В феврале этого года коалиция из 180 правозащитных организаций, которые представляют тибетцев, уйгуров, внутренних монголов, жителей Гонконга и других, призвала бойкотировать Игры в столице Китая на основании того, что Пекин проводит массовые репрессии против них.

Этот призыв в мае поддержала спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая обратилась к международному сообществу с предложением бойкотировать Олимпийские игры. С таким же предложением выступили политики Канады и Норвегии.