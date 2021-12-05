США готовят бойкот Олимпийским играм в Пекине

Администрация президента США в ближайшем будущем может объявить о бойкоте Олимпийских игр — 2022 в Китае. Это означает, что никто из официальных лиц страны не будет присутствовать на Играх, сообщает CNN.

Такое решение, считают в Белом доме, даст Китаю чёткое предупреждение и при этом позволит не мешать американским командам участвовать в соревнованиях. Объявление о бойкоте, скорее всего, состоится уже на этой неделе.

Это не первый призыв к бойкоту Олимпийских игр в Пекине. В феврале этого года коалиция из 180 правозащитных организаций, которые представляют тибетцев, уйгуров, внутренних монголов, жителей Гонконга и других призвала бойкотировать Игры в столице Китая на основании того, что Пекин проводит массовые репрессии против них.

Этот призыв в мае поддержала спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая обратилась к международному сообществу с предложением бойкотировать Олимпийские игры в Пекине. С таким же предложением выступили политики Канады и Норвегии.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что визит президента России Владимира Путина в Китай в феврале на открытие Олимпийских игр рассматривается Москвой конструктивно и позитивно. Стороны начали непосредственное обсуждение мероприятия.