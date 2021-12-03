В Кремле начали обсуждать с Пекином визит Путина на открытие Олимпиады

Визит президента России Владимира Путина в Китай в феврале на открытие Олимпийских игр рассматривается Москвой конструктивно и позитивно, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Стороны начали непосредственное обсуждение мероприятия, слова Ушакова передаёт РИА Новости.

Мы этот вариант конструктивно и позитивно рассматриваем. Уже начали обсуждать с китайскими коллегами, — цитирует его агентство.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине 4–20 февраля. Олимпийский огонь зажгли 18 октября в Древней Олимпии, затем его перевезли в афинский Акрополь на ночь, а утром доставили на стадион «Панатинаикос», принимавший в 1896 году первые Олимпийские игры современности. Символ Игр был передан вице-президенту организационного комитета Олимпиады в Пекине Юй Цзайцину.

Отмечается, что на трибуны в Пекине допустят только местных жителей. При этом желающие приобрести билеты должны будут соответствовать специальным антиковидным требованиям. Об этом заявили в Международном олимпийском комитете.

Ранее Путин заявил о намерении посетить открытие зимних Олимпийских игр в Пекине.