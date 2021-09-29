Олимпийские игры — 2022 пройдут без иностранных болельщиков

На трибуны в Пекине допустят только местных жителей. При этом желающие приобрести билеты должны будут соответствовать специальным антиковидным требованиям. Об этом заявили в Международном олимпийском комитете.

Билеты на мероприятия зимних Олимпийских игр в Пекине будут распространяться лишь среди жителей Китая, — говорится в сообщении пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК).

Отмечается, что продавать билеты будут только тем, кто соответствует требованиям антиковидных протоколов. Они будут сформированы позднее.

Напомним, зимняя Олимпиада должна пройти в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее стало известно, что посетить олимпиаду в Пекине намерен президент России Владимир Путин. Он принял приглашение главы КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе встречи в Душанбе со своим китайским коллегой Ван И, сообщает ТАСС.