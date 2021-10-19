Огонь зимних Олимпийских игр доставили в Пекин

Огонь зимних Олимпийских игр-2022 прибыл в китайскую столицу на самолёте из Афин. Его привезла делегация оргкомитета Игр, которая приземлилась в международном аэропорту «Шоуду» 20 октября в 6:01 по местному времени (1:01 мск), сообщает Центральное телевидение Китая.

Огонь организаторы предстоящей Олимпиады получили от Греции, где накануне прошла специальная церемония. Олимпийский огонь зажгли 18 октября в Древней Олимпии, затем его перевезли на афинский Акрополь на ночь, а утром доставили на стадион «Панатинаикос», принимавший в 1896 году первые Олимпийские игры современности. Символ Игр был передан вице-президенту организационного комитета Олимпиады в Пекине Юй Цзайцину.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине 4-20 февраля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ещё около пяти или семи лет понадобится, чтобы включить киберспорт в программу Олимпийских игр. Об этом заявил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит. Он уточнил, что занимается киберспортом уже 20 лет, но говорить о нём в рамках Олимпиады пока рано.