Огонь зимних Олимпийских игр доставили в Пекин

Огонь зимних Олимпийских игр-2022 прибыл в китайскую столицу на самолёте из Афин. Его привезла делегация оргкомитета Игр, которая приземлилась в международном аэропорту «Шоуду» 20 октября в 6:01 по местному времени (1:01 мск), сообщает Центральное телевидение Китая.
Огонь организаторы предстоящей Олимпиады
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине 4-20 февраля.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ещё около пяти или семи лет понадобится, чтобы включить киберспорт в программу Олимпийских игр. Об этом заявил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит. Он уточнил, что занимается киберспортом уже 20 лет, но говорить о нём в рамках Олимпиады пока рано.