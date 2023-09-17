Белый дом исправил стенограмму речи Байдена про рабочих в США

Фото: Samuel Corum - Pool Via Cnp/Global Look Press

Джо Байден

В Белом доме внесли исправления в речь президента США Джо Байдена о снижении безработицы среди афроамериканцев и латиноамериканцев, сообщает британское издание Daily Mail. Корректировка была сделана с целью устранить намек на необразованность этих категорий населения страны.

Имеется в виду речь, которую Байден произнес 14 сентября в ходе выступления в городе Ларго (штат Мэриленд). Американский лидер заявил, что создал 13 млн рабочих мест в стране, сделав акцент на трудоустройстве афроамериканцев и латиноамериканцев.

Мы наблюдаем рекордно низкий уровень безработицы, особенно — и я делал упор на это всю свою карьеру — среди афроамериканцев, латиноамериканских рабочих и ветеранов, вы знаете, рабочих без дипломов средней школы, — цитирует издание слова Байдена.

Позднее Белый дом опубликовал речь, вставив «и» перед фразой «рабочих без дипломов средней школы».

Ранее сообщалось, что Байден оконфузился, зачитав в ходе своей речи подсказку с телесуфлера. Американский лидер во время своего выступления коснулся темы развития в США сетей высокоскоростного интернета к 2030 году. После того как Байден озвучил свой план, он зачитал фразу «конец цитаты» из телесуфлера.