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16 июля 2025 в 11:29

Двое рабочих погибли от отравления канализационными газами

В Калининградской области рабочие погибли от отравления канализационными газами

Фото: t.me/prokuratura39

В Калининградской области двое рабочих коллектора погибли от отравления канализационными газами, пишет «МК в Калининграде» со ссылкой на региональную прокуратуру. Трагедия произошла в поселке Дивное.

Всего газами отравились трое человек. Одного из них госпитализировали.

Трагический случай произошел во время работ по расчистке коллектора. Дело взяли под контроль представители региональной прокуратуры.

Ранее в Приморском крае два ребенка за неделю погибли от отравления газом. Трагедии произошли в Надеждинском районе и в Дальнереченске. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

До этого два работника компании «Уралкалий-ремонт» погибли во время ремонта в калийной шахте. Трагедия произошла в городе Березники.

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