Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 09:30

Белый дом анонсировал выступление Трампа

Roll Call: Трамп выступит с заявлением 22 августа в 19:00

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп выступит с заявлением в пятницу, 22 августа, сообщает Roll Call со ссылкой на график Белого дома. Выступление запланировано на 12:00 по местному времени (19:00 мск).

Овальный кабинет, 12:00. Президент сделает заявление, — указано в графике Трампа.

Ранее украинский политолог Юрий Дудкин заявил, что Трамп не в состоянии оказать давление на Россию или диктовать условия ее партнерам. По мнению эксперта, Вашингтон утратил возможность влиять на суверенные государства. Современная Россия вместе с другими независимыми странами, такими как Китай и КНДР, защищена от внешнего давления. Эти государства дорожат своей свободой, подчеркнул он.

До этого политолог-американист Рафаэль Ордуханян предположил, что Трамп планирует на время дистанцироваться от переговоров по Украине, дав таким образом России возможность урегулировать ситуацию в Донбассе. Американского лидера не сильно беспокоит, как Москва будет решать этот вопрос — военным путем или через дипломатию. Во время паузы он планирует сосредоточиться на внутренних делах США.

США
Дональд Трамп
заявления
Белый дом
