Байдену предрекли «ещё одно 11 сентября» после ухода из Афганистана

Вывод американских войск из Афганистана обернётся для США не столько окончанием войны, сколько новой, ещё более опасной фазой конфликта, включая возможность терактов. Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, уход американцев из Афганистана должен был положить конец присутствию США в стране и избавить американские власти от связанных с этим проблем. Однако в итоге администрация Байдена рискует оказаться ещё в более сложной и опасной ситуации, в которой необходимо не только доказать, что решение о выводе войск было правильным, но и справиться с его последствиями.

Так, решение президента США уже подвергли жёсткой критике из-за неспособности Вашингтона оперативно вывезти всех американских граждан и афганцев, сотрудничавших с американскими военными. Кроме того, хаотичный вывод войск и гибель 13 американских военнослужащих и сотен мирных жителей в результате терактов поставили под сомнение компетентность Байдена и адекватность его заявлений о возможности восстановить мир в Афганистане. Многие сомневаются и в том, что представители движения «Талибан» (запрещено в России) способны управлять страной и действительно готовы соблюдать права женщин и не преследовать граждан, работавших на американцев.

По мнению экспертов, в ближайшее время администрация Байдена столкнётся с гуманитарным кризисом в виде десятков тысяч афганских беженцев и ростом террористической угрозы со стороны радикальных группировок в Афганистане. Это станет переломным моментом для президентства Байдена, которого в случае неудачи ждёт «ещё одно 11 сентября». Тем временем его оппоненты в Республиканской партии могут воспользоваться этими и другими внутренними проблемами, чтобы укрепить свои позиции в преддверии следующих выборов. Кроме того, ситуация в Афганистане может привести к увольнению госсекретаря Энтони Блинкена и советника по национальной безопасности Джейка Салливана, о чём уже говорят некоторые члены палаты представителей.

Ранее во время траурной церемонии прощания с американскими военнослужащими, погибшими в Афганистане, президент США Джо Байден посмотрел на часы, чем вызвал негодование и осуждение интернет-пользователей. Некоторые восприняли этот поступок Байдена как пощёчину ветеранам войны, другие назвали его отвратительным, третьи гадают, какое важное дело вынудило президента отвлечься от траурной церемонии.