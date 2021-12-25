Байдену предрекли большие проблемы в 2022 году

Британское издание The Telegraph предсказывает, что следующий год может оказаться ещё сложнее для американского президента Джо Байдена, чем «катастрофический» 2021-й. Британские журналисты полагают, что Байдену не удалось надавить на Китай в вопросах Тайваня и Синьцзяна. Вашингтон также сдал свои позиции в Европе, чем может воспользоваться Россия. Американское мировое лидерство теперь находится под большим вопросом.

Байден весь год наблюдал за катастрофической эрозией способности Запада влиять на события, которая не сулит ничего хорошего для выживания демократии в 2022 году, — отмечает журналист Кон Кафлин.

Большой проблемой для западного мира также стал уход американского военного контингента из Афганистана и приход к власти радикалов из «Талибана» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена).

Теперь благодаря необдуманному уходу Байдена Запад больше не имеет возможности отслеживать деятельность исламистских террористических групп, а бесценные минеральные богатства Афганистана оказались в руках Пекина, — отмечает британский журналист.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.

Как ранее сообщило турецкое информационное агентство «Анадолу» со ссылкой на осведомлённые источники в Североатлантическом альянсе, заседание Совета Россия — НАТО может состояться 12 января.