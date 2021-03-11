Байдену навязывают оружие Судного дня

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает проект оборонного бюджета, включающего программу модернизации ядерного оружия. Одна из самых дорогих его статей — это проект замены всего арсенала межконтинентальных баллистических ракет (МБР) стоимостью $100 млрд. Неудивительно, что в горячую фазу работы над бюджетом активизировались как лоббисты этой программы, так и её критики. О тонкостях «ядерной» политики Байдена — в материале NEWS.ru.

Программа модернизации ядерного арсенала США стартовала ещё при Бараке Обаме, хотя сам президент на словах был горячим противником ядерного оружия. При Дональде Трампе она была продолжена и широко разрекламирована. При нём траты на программу постоянно увеличивались: в бюджете на 2021-й на эти цели было заложено почти $46 млн — на 20%, чем годом ранее. Всего же стоимость 30-летнего плана по усовершенствованию и обслуживанию ядерной триады оценивается в $1,2 трлн.

После прихода к власти Джо Байдена активизировались критики расточительной схемы модернизации. Ситуацию накаляет то, что экономика США пострадала от пандемии, поэтому крупные траты на ядерное оружие выглядят несвоевременными. В частности, конгрессмен-демократ Ро Ханна ещё в июле 2020 года предложил использовать $1 млрд из стартового финансирования программы по обновлению МБР на борьбу с пандемией. Но поправка так и не была принята из-за противодействия республиканцев, которые заявили, что сокращение планов по модернизации будет на руку Москве и Пекину.

Китайскому правительству в самых сладких снах не могло присниться, что член Конгресса США предложит отнять у наших ядерных сил $1 млрд, — язвительно ответила на инициативу демократа республиканка Лиз Чейни.

Ещё один аргумент «ядерных» лоббистов — обновление давно назрело, без него американские ядерные силы вскоре станут небоеспособными.

Irgc Official Webiste/Keystone Press Agency/Global Look Press

Размер ядерного арсенала Соединённых Штатов сегодня на самом низком уровне с конца 1950-х, а средний возраст боеголовок — больше, чем когда-либо в истории, — подчеркнул генерал-майор ВВС США Майкл Латтон в начале февраля.

Но за продвижением дорогостоящей модернизации стоят и банальные коммерческие интересы. К таким выводам пришла Федерация американских учёных (FAS), выяснившая, что программа «Наземное стратегическое сдерживание» (GBSD) основана скорее на интересах индустриальных лоббистов и отдельных политиков, чем на реальной необходимости. Например, конгрессвумен Чейни, высмеявшая планы по урезанию программы, представляет Вайоминг — один из пяти штатов, в которых размещены МБР.

Становится всё яснее, что не было серьёзной оценки того, какую роль это оружие эпохи холодной войны будет играть в условиях современного стратегического сдерживания, — подчеркнули в Федерации американских учёных.

Программа «Наземное стратегическое сдерживание» предусматривает замену всех 400 ракет Minuteman III, базирующихся в Колорадо, Монтане, Небраске, Северной Дакоте и Вайоминге, на новые версии, а также модернизацию пусковых комплексов, центров управления запуском и другой вспомогательной инфраструктуры. Начальная стоимость плана оценивается в $100 млрд, а на поддержание системы в рабочем состоянии до 2075 года потребуется ещё $264 млрд.

Отвечают ли МБР современным реалиям — большой вопрос. Скептики замечают, что в случае атаки на средства наземного базирования у президента США будет всего полчаса на то, чтобы принять решение об ответном ударе, причём полагаться придётся на системы раннего предупреждения, которые уязвимы к ошибкам и взлому. Поэтому морские и воздушные средства доставки, по мнению Федерации американских учёных, в большей степени отвечают реальным угрозам сегодняшнего дня. Субмарины уже несут 55% американского ядерного арсенала.

Неважно, насколько компетентен президент, маловероятно, что один человек сможет принимать рациональные решения в таких исключительных обстоятельствах, особенно принимая во внимание иррациональность самой системы и вероятность ложной тревоги, — подчёркивает FAS.

Вместо создания новых МБР американские учёные предлагают продлить срок службы Minuteman III за счёты замены твердотопливного двигателя и систем наведения. Это позволит существующим межконтинентальным баллистическим ракетам прослужить до 2050 года. В отличие от программы «Наземное стратегическое сдерживание», стоимость этого проекта составит всего около $7 млрд.

Сам Байден во время предвыборной кампании высказывался против больших трат на обновление ядерного арсенала, подчёркивая желание решать мировые проблемы с помощью дипломатии, а не бряцания оружием.

Соединённым Штатам не нужно новое ядерное оружие. Наш текущий арсенал достаточен для сдерживания противников и защиты союзников, — заявил Байден в 2019 году. — Моя администрация будет стремиться к разумному ядерному бюджету.

Впрочем, его предшественник Обама ещё решительнее высказывался против ядерного оружия, но всё равно вынужден был запустить программу модернизации. При Байдене она продолжится в любом случае — вопрос лишь в отдельных аспектах и цене.

Что же касается простых американцев, то большинство высказывается за усовершенствование существующих межконтинентальных баллистических ракет вместо создания новых. Опрос , проведённый FAS, показал, что этот вариант поддерживают 30% респондентов. За создание передового оружия с нуля высказались 26% опрошенных, 20% хотят вообще отказаться от МБР, а 10% — от всего ядерного арсенала.