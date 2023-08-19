Байдена неожиданно отправили «в отставку» CBS News объявил Байдена бывшим президентом США

Фото: Nathan Howard - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Американский телеканал CBS News по ошибке назвал Джо Байдена бывшим президентом США. Соответствующая запись появилась на странице канала в Twitter (X). Некоторые комментаторы посчитали публикацию пророческой.

Запись с ошибкой была опубликована во время пресс-конференции главы Белого дома с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Южной Кореи Юн Сок Елем. Само мероприятие также не обошлось без конфузов. Так, после выступления Байден не смог вспомнить, кому необходимо передать слово. Модератору пришлось напомнить имя южнокорейского лидера. Когда пресс-конференция завершилась, Байден ушел со сцены, забыв вынуть проводной наушник переводчика.

Ранее «Нейрожириновский» прокомментировал президентскую гонку в Соединенных Штатах. Выборы он назвал фарсом, а также отметил, что среди кандидатов нет достойного претендента на пост главы государства.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Ключевыми кандидатами являются действующий глава Белого дома Джо Байден и миллиардер Дональд Трамп.

Кроме того, от Республиканской партии свою кандидатуру выдвинул губернатор Флориды Рон Десантис, однако среди консерваторов его поддерживают только 24% респондентов. Для сравнения, уровень поддержки Трампа составляет 54%.