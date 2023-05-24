Десантис решил баллотироваться в президенты США

Фото: Paul Hennessy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Губернатор Флориды 44-летний Рон Десантис заявил о выдвижении своей кандидатуры на участие в выборах президента США 2024 года. Соответствующая заявка была подана в избирательную комиссию комитетом по выдвижению политика. Свое решение он озвучил в прямом эфире на платформе Twitter Spaces, в котором также принял участие владелец соцсети Илон Маск.

Кандидат Десантис от республиканской партии претендует на пост президента, — сказано в опубликованной избиркомом заявке.

Маск в свою очередь подчеркнул, что не планирует поддерживать какого-либо конкретного кандидата, но заинтересован в том, чтобы Twitter стал «чем-то вроде городской площади».

Результаты проведенного в марте опроса телеканала Fox News показали, что Дональд Трамп лидирует в борьбе за выдвижение кандидатом от Республиканской партии на следующих выборах президента страны. Он более чем в два раза обошел ближайшего соперника Десантиса.

Согласно итогам опроса, 54% опрошенных готовы поддержать экс-главу государства в борьбе за право стать кандидатом от республиканцев. Кандидатуту Десантиса одобрили 24% респондентов, остальные вероятные кандидаты не преодолели рубеж в 10%.