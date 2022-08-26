Байден заявил о неуверенности жителей Китая в своем будущем Президент США Байден: жители Китая не уверены в своем будущем

Фото: Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден в штате Мэриленд

Президент США Джо Байден заявил, что жители Китая не уверены в своем будущем. На мероприятии национального комитета Демократической партии в штате Мэриленд он не пояснил, на чем основан его вывод, сообщает РИА Новости.

Китайцы очень и очень не уверены в своем будущем. Народ Китая очень не уверен в этом, — сказал хозяин Белого дома.

При этом Байден коснулся высказываний своего предшественника на посту президента Дональда Трампа. Тот объединял сторонников лозунгом «Сделать Америку снова великой», за что его Байден и раскритиковал.

Речь не только о Трампе, а обо всей философии. Я бы сказал, это что-то вроде полуфашизма, — подчеркнул американский президент.

Ранее стало известно, что США должны бросить все свои силы на китайское направление, но до этого момента придется попрощаться с европейскими и украинскими партнерами, заявил американский политолог Стивен Вертхайм. По мнению эксперта, Белый дом взял на себя слишком много обязательств, о чем очень скоро придется пожалеть.