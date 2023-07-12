Байден запутался в количестве членов НАТО и попал на видео

Фото: Chris Kleponis - CNP/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден на саммите в Вильнюсе не смог назвать точное количество стран-членов НАТО. Глава Белого дома называл приблизительные числа, но у него так и не получилось назвать правильное. На сегодняшний день в составе Альянса числится 31 государство.

Скоро НАТО станет тридцать вторым. Будет тридцать три свободных. Три, два свободных члена, защищающих вместе наших людей и территории, — сказал Байден.

Ранее бывший врач экс-президента США Дональда Трампа Ронни Джексон сделал предположения, что Байден может страдать от психического расстройства, но в Белом доме скрывают правду о состоянии президента. Джексон рассказал, что несколько раз писал письма в администрацию Байдена с требованием, чтобы лидер страны прошел когнитивный тест и обнародовал результаты, но все обращения были проигнорированы.

В мае Байден заблудился на сцене после своего выступления в Нью-Йорке, в ходе которого пригрозил всему миру проблемами в случае дефолта. На видеозаписи можно увидеть, как хозяин Белого дома попрощался со зрителями, развернулся, но не смог найти выход.

Издание The Hill со ссылкой на эксперта назвало вероятность смерти Байдена, если тот переизберется на второй президентский срок. По прогнозам источника, шанс смерти 80-летнего главы Белого дома в течение следующих пяти лет составляет 50%.