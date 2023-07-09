Байден высказался о войне между США и Китаем Байден заявил, что Китай не стремится воевать с США

Фото: Ting Shen - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что не видит со стороны Китая стремления к войне с Америкой и амбиций по расширению своей территории. По его мнению, между Вашингтоном и Пекином вполне возможны обоюдно полезные рабочие отношения.

Я думаю, что есть способ разрешить сложности, установить рабочие отношения с Китаем, которые принесут пользу им и нам, — сказал американский лидер.

В то же время Байден выразил уверенность в том, что председатель КНР Си Цзиньпин по-прежнему будет стремиться вывести свою страну в мировые лидеры в экономической и военной сферах и потеснить США с пьедестала ведущей державы.

Я уверен в том, что он хочет получить крупнейшую в мире экономику и самые большие возможности в военной сфере, — заявил хозяин Белого дома.

Ранее Байден назвал Си Цзиньпина «смущенным диктатором». В ходе своего выступления американский лидер заявил, что глава КНР «очень расстроился» из-за того, что ВВС США сбили китайский воздушный шар. По его словам, Си Цзиньпин не знал о том, что аэростат находился над территорией Соединенных Штатов.