Байден встал на колени перед рабочими в Северной Каролине

Фото: White House/via Globallookpress.com

Джо Байден на встрече с рабочими

Президент США Джо Байден сфотографировался с рабочими завода по выпуску полупроводников в Северной Каролине, встав перед ними на колени, трансляцию мероприятия вел Youtube-канал издания The Independent. Предприятие глава Белого дома посетил в рамках поездки по стране.

Американский лидер выступил перед работниками завода с речью, а затем решил пообщаться с ними лично. После этого он сфотографировался с двумя группами рабочих, встав перед одной из них на колено.

В конце мероприятия Байден несколько растерялся, и одному из охранников пришлось подсказывать ему направление выхода с территории предприятия.

Ранее в Сеть попал видеофрагмент инструктажа Байдена перед встречей в рабочими завода. Один из организаторов, сопровождавших главу государства к трибуне, давал ему подробные указания о том, где находятся работники и у какой метки ему следует встать.

81-летний Байден является самым возрастным президентом в истории США и нередко попадает в неловкие ситуации или допускает оплошности. Например, несколько дней назад он затруднился найти выход со сцены после совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.