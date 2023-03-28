Инструкции для Байдена случайно попали в кадр В Сеть попало видео, на котором Байдену дают подробные указания перед выступлением

Фото: Biden Campaign Video Feed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Журналисты опубликовали видео инструктажа президента США Джо Байдена перед выступлением на предприятии по производству полупроводников в Северной Каролине. Отрывок инструктажа размещен в Twitter-аккаунте Национального комитета Республиканской партии (RNC).

На видео один из организаторов мероприятия ведет американского лидера к импровизированной трибуне, давая указания.

Да, сэр, спускаемся вниз по спуску, там внизу стоят работники. Вы должны встать на синюю метку слева. Ваша метка синяя, — сообщил сотрудник Байдену. В ответ президент подтвердил, что будет стоять на своей синей метке.

81-летний Байден является самым возрастным президентом США в истории и часто попадает в неловкие ситуации или допускает оплошности. Например, несколько дней назад он затруднился найти выход со сцены после совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Ранее Байден начал свое выступление по поводу стрельбы в частной христианской школе в Нэшвилле, штат Теннесси, с шутки про мороженое. Только после этого он уточнил, что информация о причинах и обстоятельствах происшествия все еще уточняется, и выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов за молниеносную реакцию на ЧП.