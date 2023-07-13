Байден продлил чрезвычайное положение в США Байден продлил чрезвычайное положение из-за незаконно удерживаемых в мире американцев

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Президент США Джо Байден на год продлил режим чрезвычайного положения, действующий в США в связи с незаконно удерживаемыми в мире американцами. Об этом говорится в опубликованном документе главы государства. Там отмечается, в частности, что это угрожает национальной безопасности страны, ее внешней политике и экономике.

Я продлеваю на 1 год национальное чрезвычайное положение, провозглашенное исполнительным указом 14078, в связи с находящимися в заложниках и незаконными удержаниями за рубежом граждан Соединенных Штатов, — говорится в документе.

Данный указ предполагает возможность введения санкций в отношении тех, кто несет ответственность за случаи неправомерного с точки зрения Белого дома задержания за границей граждан США. Кроме того, в Вашингтоне решили причислить РФ, Венесуэлу, Иран, Китай, КНДР и Мьянму к категории государств, где граждане США подвергаются угрозе задержания.

В России в настоящее время в заключении находятся американский журналист Эван Гершкович и бывший морской пехотинец Пол Уилан.

Гершкович был задержан сотрудниками ФСБ в марте в Екатеринбурге. По данным ведомства, корреспондент собирал информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В мае ему продлили срок ареста на три месяца. Согласно решению Лефортовского суда Москвы, журналист останется под стражей до 30 августа. Защита американца попыталась оспорить постановление, но Мосгорсуд признал его законным и отклонил апелляцию.

Пол Уилан в 2020 году был осужден в РФ за шпионаж.