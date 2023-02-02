Байден потребовал повысить потолок госдолга без условий

Фото: Aurora Samperio/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вашингтон

Переговоры о повышении государственного долга США зашли в тупик. Как передает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьери американский лидер Джо Байден считает, что конгресс должен сделать это без каких-либо условий.

Это должно быть сделано без условий... Мы не видим здесь никаких возможностей для переговоров, не видим, что здесь нужно обсуждать. Мы считаем это их, конгресса, обязанностью, — заявила Жан-Пьер.

Накануне Байден провел встречу со спикером палаты представителей Кевином Маккарти, который настаивает на согласовании с президентом «ответственного» расширения заимствований. Она добавила, что при этом Байден готов обсуждать с законодателями сокращение бюджетного дефицита.

В январе 2023 года США исчерпали лимиты заимствований и приступили к реализации «экстраординарных мер» во избежание дефолта, который, по оценкам министерства финансов, возможен в начале июня.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявила, что в случае если Конгресс США не одобрит очередное повышение потолка государственного долга, это создаст гигантскую угрозу для страны и ее финансовой системы. Таким образом она прокомментировала ситуацию, при которой контроль над двумя палатами конгресса по итогам промежуточных выборов может достаться двум разным партиям.