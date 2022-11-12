В Минфине США предупредили о «гигантской угрозе» для страны Йеллен: отказ от повышения потолка госдолга создаст гигантскую угрозу для США

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В случае если Конгресс США не одобрит очередное повышение потолка государственного долга, это создаст гигантскую угрозу для страны и ее финансовой системы. Об этом предупредила в интервью агентству Reuters американский министр финансов Джанет Йеллен. Таким образом она прокомментировала ситуацию, при которой контроль над двумя палатами конгресса по итогам промежуточных выборов может достаться двум разным партиям.

По данным агентства, ряд республиканцев уже заявили, что при подобной ситуации они могут использовать вопрос о повышении госдолга как рычаг для давления на президента США Джо Байдена.

Я думаю, что не поднимать потолок госдолга безответственно. Он всегда поднимался. <...> Если не сделать это, то это станет гигантской угрозой для страны. И совершенно безответственно ставить под угрозу кредитный рейтинг Америки и функционирование наиболее важного финансового рынка, — подчеркнула Йеллен.

В конце 2021 года Байден подписал закон о повышении потолка государственного долга США на $2,5 трлн — до $31,4 трлн. Это решение помогло предотвратить потенциальный дефолт страны. Тогда Йеллен сообщила, что в случае неодобрения закона могла возникнуть нехватка средств для финансирования работы федерального правительства.

В настоящее время госдолг США находится на отметке $31,24 трлн, это рекордный показатель. По данным газеты The New York Times, он был достигнут на несколько лет раньше, чем это предполагалось. Это связано с пандемией коронавируса, на борьбу с которым были направлены триллионы долларов, включая $5 трлн расширенных пособий по безработице, стимулирующих выплат и мер поддержки малого бизнеса.

Промежуточные выборы в Конгресс США прошли 8 ноября. Согласно прогнозам телеканала NBC, республиканцы могут получить в палате представителей 220 голосов против 215 у демократов. В настоящее время подсчет продолжается.

В свою очередь Fox News со ссылкой на собственные источники сообщил, что после того как демократ Марк Келли переизбрался в сенат от Аризоны, Демократической партии осталось получить одно место для контроля над верхней палатой. Келли опередил республиканца бизнесмена Блейка Мастерса, кандидатуру которого в начале лета поддержал экс-президент США Дональд Трамп.