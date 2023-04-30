Байден пошутил над уволенным телеведущим Fox News Байден пошутил над уволенным телеведущим Fox News Такером Карлсоном

Фото: Zuma\TASS

Такер Карлсон

Президент США Джо Байден во время выступления 29 апреля на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме отпустил шутку про уход с Fox News телеведущего Такера Карлсона. Глава Белого дома заявил, что работа для журналиста завершена. При этом не все присутствующие на мероприятии оценили юмор американского лидера.

Правда в том, что нам есть чем гордиться. Мы вакцинировали нацию. Мы преобразовали экономику. Одержали немало побед на промежуточных выборах, но работа еще не закончена. Точнее, она завершена для Такера Карлсона, — произнес Байден.

Карлсон известен своими выпадами в адрес администрации американского президента и самого Байдена. В одной из своих последних передач он призывал к расследованию в отношении сына главы Белого дома Хантера Байдена, который, как предполагается, был замешан в коррупционных схемах на Украине.

О том, что телеведущий покидает Fox News, стало известно 24 апреля. На телеканале заявили, что Fox News Media и Карлсон разошлись по обоюдному согласию.

Карлсон ранее заявил, что президент США постепенно утрачивает способность говорить, и добавил, что американским журналистам запрещают освещать эту тему. По его словам, за последние годы состояние главы Белого дома ухудшилось. В качестве доказательства своих слов телеведущий привел в пример неоднократные ошибки, которые Байден допускал в ходе выступлений.