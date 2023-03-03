В США раскрыли истинное состояние здоровья Байдена Ведущий Fox News Карлсон: Байден теряет способность разговаривать

Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Global Look Press

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что президент США Джо Байден постепенно утрачивает способность говорить. Он добавил, что американским журналистам запрещают освещать эту тему. По его словам, за последние годы состояние президента ухудшилось. В качестве доказательства телеведущий привел в пример неоднократные ошибки, которые допускал Байден в ходе своих выступлений.

Мы показали миллион подобных отрывков за последние годы. Можем показать еще миллион, потому что Джо Байден разговаривает так каждый день. Он теряет способность говорить, — сказал Карлсон.

Он подчеркнул, что не пытается осудить или оскорбить главу государства, так как это естественный процесс. Но, журналист отметил, что люди должны знать правду. По его мнению, у Байдена недостаточно интеллектуальных сил, чтобы продолжать управлять страной.

Ранее американский лидер допустил оговорку на выступлении во Флориде, где он произносил речь в поддержку Демократической партии перед выборами в конгресс. Хозяин Белого дома решил похвастаться достижениями демократов, однако спутал дефицит бюджета и госдолг США, поставив публику в тупик.