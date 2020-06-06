Байден получил нужное количество голосов для выдвижения в президенты США

https://static.news.ru/photo/e9719610-a7b5-11ea-84b5-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Edward M. PioRoda/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший вице-президент США Джо Байден получил достаточное количество голосов, необходимых для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре. Чтобы стать кандидатом в президенты, претенденту от демократов необходимо получить 1991 голос.

По оценкам американских СМИ, сейчас у Байдена 1993 голоса. Таковы итоги обработки бюллетеней после предварительного голосования в некоторых штатах, которое стартовало 2 июня.

8 апреля из гонки за кресло президента выбыл сенатор Берни Сандерс, после чего у Байдена не осталось соперников, отмечает ТАСС.

Действующий американский лидер Дональд Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения на президентских выборах. Они пройдут в США 3 ноября.

Как писал NEWS.ru, ранее Байден заявил, что американцы страдают от боли. Её причиной стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда при задержании, за которой последовали массовые протестные акции. Политик, претендующий на пост главы Соединённых Штатов, заявил, что нельзя дать боли уничтожить американцев. Он посетил место протеста в городе Уилмингтон в штате Делавэр и сфотографировался с собравшимися.