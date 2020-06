Байден призвал не дать боли уничтожить американцев

Политик, претендующий на пост главы Соединённых Штатов, заявил, что нельзя дать боли уничтожить американцев. Он посетил место протеста в городе Уилмингтон в штате Делавэр и сфотографировался с собравшимися.

We are a nation in pain right now, but we must not allow this pain to destroy us.



As President, I will help lead this conversation — and more importantly, I will listen, just as I did today visiting the site of last night's protests in Wilmington. pic.twitter.com/0h2ApbKT0C