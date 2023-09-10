Байден подвел итоги саммита G20 для Украины Байден: на саммите G20 поддержали долгосрочное урегулирование кризиса на Украине

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Энтони Блинкен, Джо Байден

На саммите G20 звучало значительное согласие о необходимости долгосрочного мира для Украины, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам поездки в Индию и Вьетнам. По его словам, страны сошлись на том, что конфликт должен быть урегулирован с учетом территориальной целостности страны, передает РИА Новости.

В комнате (на встрече участников саммита. — NEWS.ru) было значительное согласие о необходимости справедливого и долгосрочного мира, с уважением принципов, изложенных в Уставе ООН, в том числе территориальной целостности и суверенитета, — заявил Байден.

Украина при этом оказалась разочарована итоговой декларацией саммита «Большой двадцатки». Официальный представитель МИД страны Олег Николенко заявил, что странам G20 «нечем гордиться». Вместе с тем он выразил благодарность союзникам, которые попытались включить в итоговой документ «сильные формулировки».

Он добавил, что участие Украины в саммите позволило бы участникам «лучше понять ситуацию». Кроме того, дипломат напомнил «Большой двадцатке» о ключевом принципе — «ничего об Украине без Украины». Британская газета Financial Times при этом назвала итоговую декларацию ударом для западных стран.