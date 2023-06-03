Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден в субботу, 3 июня, подписал закон о повышении потолка государственного долга страны. Об этом говорится в письменном заявлении Белого дома. Ранее инициатива была одобрена американской палатой представителей и сенатом конгресса государства.

В субботу, 3 января, президент подписал, придав силу закона <...>, H. R. 3746, — говорится в сообщении администрации.

31 мая законопроект получил одобрение в палате представителей, на следующий день за документ проголосовали в сенате.

Согласованный представителями Республиканской партии в конгрессе и Белым домом законопроект предполагает повышение государственного долга США до января 2025 года. При этом в стране должны быть проведены реформы, предложенные республиканцами. Они, в частности, предложили перераспределить средства, выделенные на помощь при пандемии COVID-19, а также часть финансирования Службы внутренних расходов США. В рамках договоренностей в 2024 году на оборону будет выделено $886 млрд, на медицинское обслуживание ветеранов — $121 млрд, на другие необоронные программы — $637 млрд.

Министр финансов США Джанет Йеллен предупреждала, что чрезвычайные меры администрации могут быть исчерпаны уже к 5 июня в связи с достижением потолка государственного долга, после чего страна может столкнуться с дефолтом.