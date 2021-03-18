Байден отказался отвечать на вопрос о возможности разговора с Путиным

Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопрос о том, согласен ли он провести разговор в прямом эфире с российским коллегой Владимиром Путиным.
После выступления Байдена в Белом доме на тему коронавируса, один из журналистов
Ранее в ходе интервью СМИ, Джо Байден сказал, что считает Владимира Путина «убийцей». Он также сказал, что Россия ответит за якобы имевшееся вмешательство в выборы США.
Путин, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и напомнил, что оценивать других людей — всё равно что смотреть в зеркало, а также предложил американскому коллеге пообщаться в ближайшее время в прямом эфире. Об этом писал NEWS.ru.