Байден отказался отвечать на вопрос о возможности разговора с Путиным

https://static.news.ru/photo/9b24385e-ed89-11ea-8319-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency

Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопрос о том, согласен ли он провести разговор в прямом эфире с российским коллегой Владимиром Путиным.

После выступления Байдена в Белом доме на тему коронавируса, один из журналистов задал вопрос о предложении Путина, поинтересовавшись, согласен ли американский лидер на эти условия. Байден ничего не ответил и ушёл с трибуны не оборачиваясь, в сопровождении вице-президента Камалы Харрис.

Ранее в ходе интервью СМИ, Джо Байден сказал, что считает Владимира Путина «убийцей». Он также сказал, что Россия ответит за якобы имевшееся вмешательство в выборы США.

Путин, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и напомнил, что оценивать других людей — всё равно что смотреть в зеркало, а также предложил американскому коллеге пообщаться в ближайшее время в прямом эфире. Об этом писал NEWS.ru.