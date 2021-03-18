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США

Байден отказался отвечать на вопрос о возможности разговора с Путиным

06:04, 19 марта 2021 24
Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency

Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопрос о том, согласен ли он провести разговор в прямом эфире с российским коллегой Владимиром Путиным.

После выступления Байдена в Белом доме на тему коронавируса, один из журналистов задал вопрос о предложении Путина, поинтересовавшись, согласен ли американский лидер на эти условия. Байден ничего не ответил и ушёл с трибуны не оборачиваясь, в сопровождении вице-президента Камалы Харрис.

Ранее в ходе интервью СМИ, Джо Байден сказал, что считает Владимира Путина «убийцей». Он также сказал, что Россия ответит за якобы имевшееся вмешательство в выборы США.

Путин, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и напомнил, что оценивать других людей — всё равно что смотреть в зеркало, а также предложил американскому коллеге пообщаться в ближайшее время в прямом эфире. Об этом писал NEWS.ru.

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