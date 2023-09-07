Байден неожиданно сбежал с важной церемонии в США NYP: ветераны обвинили Байдена в неуважении после ухода с церемонии

Фото: Samuel Corum/Pool/CNP/Global Look Press

Президента США Джо Байдена обвинили в неуважении к ветеранам после того, как он внезапно ушел с церемонии награждения в Белом доме, сообщает New York Post. Издание опубликовало видео, на котором виден уход президента, не дождавшегося заключительной молитвы.

Байден ушел с мероприятия после награждения ветерана Вьетнамской войны 81-летнего капитана в отставке Ларри Тейлора. За то, что президент США быстро покинул Восточное крыло Белого дома, его обвинили в неуважении, подчеркивается в публикации.

Бывший «морской котик» Шон Райан, сказал изданию, что 80-летний хозяин Белого дома демонстрирует «постоянное неуважение» к людям.

Прошу прощения за мой французский... Но какой идиот. Постоянное отсутствие уважения Байдена к кому-либо просто ужасает. Гавайи, военнослужащие, жертвы стрельбы, список можно продолжать, — отметил он.

Ранее Джо Байден, выступая перед профсоюзами в городе Филадельфия по случаю Дня труда, заявил, что с возрастом, что бы ни говорили его критики, к нему приходит только мудрость. Глава американского государства также дал понять, что на покой уходить не хочет, при этом намекая, что собирается в 2024 году пойти на второй президентский срок.